Trump sta valutando l’opzione militare per prendere il controllo della Groenlandia
Secondo fonti ufficiali, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta considerando l’uso della forza militare come possibile opzione per ottenere il controllo della Groenlandia. La questione ha suscitato attenzione internazionale, ponendo l’accento su questioni di sovranità e sicurezza nella regione artica. Al momento, non sono state prese decisioni definitive, ma l’attenzione rimane alta su questa possibile evoluzione.
