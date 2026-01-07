Trump sta valutando l’opzione militare per prendere il controllo della Groenlandia

Secondo fonti ufficiali, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta considerando l’uso della forza militare come possibile opzione per ottenere il controllo della Groenlandia. La questione ha suscitato attenzione internazionale, ponendo l’accento su questioni di sovranità e sicurezza nella regione artica. Al momento, non sono state prese decisioni definitive, ma l’attenzione rimane alta su questa possibile evoluzione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando diverse opzioni per acquisire la Groenlandia dalla Danimarca e l'uso delle forze armate statunitensi è "sempre un'opzione". Ad affermarlo in una dichiarazione all'Afp è la portavoce della Casa Bian - facebook.com facebook

Groenlandia, la portavoce della Casa Bianca: “Trump sta valutando diverse opzioni, anche l’uso dell’esercito” x.com

