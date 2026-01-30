Truffe sempre più sofisticate | raggiri a nome del Comune di Udine

Sono aumentate le truffe a nome del Comune di Udine. I truffatori inviano messaggi che sembrano ufficiali, con riferimenti precisi a uffici e dipendenti comunali. Chiedono pagamenti urgenti, sfruttando la confusione e la fiducia delle persone. La polizia invita i cittadini a fare attenzione e a verificare sempre le richieste prima di agire.

Messaggi apparentemente ufficiali, riferimenti puntuali a uffici e personale comunale e la richiesta di un pagamento urgente. È così che si presentano i nuovi tentativi di truffa segnalati dal Comune di Udine, che negli ultimi giorni ha raccolto diverse segnalazioni da parte di strutture collegate all’ente. Le comunicazioni arrivano tramite posta elettronica, telefonate e WhatsApp e invitano a versare somme di denaro su conti correnti indicati falsamente come riconducibili al Comune. In realtà si tratta di raggiri che non hanno alcun collegamento con l’amministrazione comunale. Il tentativo di truffa ripropone modalità già emerse in passato, ma con un livello di dettaglio sempre più elevato.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su Udine Truffe

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Udine Truffe

Argomenti discussi: Truffe con chiamate false dalla Questura, l’avviso ai cittadini; Tecnologia, vita quotidiana e frodi online: una conferenza a Monfalcone per imparare a difendersi dalle truffe digitali; Truffe e furti: nuovo incontro informativo al Casinò di Arco; Romance scam di San Valentino, quando l’amore diventa un rischio.

Truffe online con l’intelligenza artificiale: come funzionano e perché sono sempre più diffuseLe potenzialità dell’intelligenza artificiale sono sempre più sfruttate anche dai cybercriminali, che utilizzano software di facile accesso per realizzare video promozionali ingannevoli in cui vengono ... lanuovariviera.it

Acquisti online, sempre più truffe in agguato: ecco le regole d’oro per non farsi fregareIl primo filtro passa sempre dall’occhio dell’utente. Prima ancora di scegliere cosa comprare, è essenziale verificare dove si sta acquistando. Un sito affidabile deve avere una connessione protetta, ... leonardo.it

L’acquisto di mobili online è comodo ma pieno di insidie. Le truffe, sempre più sofisticate, sfruttano il desiderio di affari con siti web falsi, annunci civetta sui social e marketplace, o venditori disonesti. Per proteggersi: diffida di prezzi irrealisticamente bassi, verif - facebook.com facebook