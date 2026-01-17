Il ‘finto Carabiniere’ colpisce ancora ma va male | due anziane sventano la truffa e chiamano la Polizia

Un tentativo di truffa da parte di un finto carabiniere è stato sventato grazie alla prontezza di due anziane, che hanno riconosciuto la truffa e chiamato la Polizia. L’episodio dimostra ancora una volta l’importanza di mantenere attenzione e diffidare da richieste sospette, specialmente nei confronti delle persone più vulnerabili. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine si rivela fondamentale per contrastare queste azioni fraudolente.

Hanno tentato di mettere a segno l'ennesimo colpo ai danni delle fasce più deboli, ma questa volta il piano dei malviventi si è scontrato con la prontezza di riflessi delle vittime. Nel pomeriggio odierno, sabato 17 gennaio, il tempestivo intervento della Polizia di Stato di Frosinone ha mandato in fumo il disegno criminoso di alcuni truffatori che avevano preso di mira due anziane signore del capoluogo. Il copione recitato al telefono è stato quello, purtroppo ben noto, del "sedicente Carabiniere". I truffatori hanno contattato le vittime prospettando un grave incidente o un guaio giudiziario accaduto a un familiare (spesso un figlio o un nipote), chiedendo con urgenza la consegna di denaro contante o oggetti preziosi per "evitare l'arresto" o pagare una fantomatica cauzione.

