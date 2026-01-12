Una storia al contrario Inquisiti come truffatori ai danni della previdenza Ma loro erano le vittime

Una storia al contrario: accusati di aver truffato la previdenza, erano in realtà vittime di ingiustizie. A La Spezia, il 12 gennaio 2026, vengono ripercorsi 33 minuti che svelano anni di lotte, di diritti negati e di una classe operaia spesso denunciata mentre si trovava in difficoltà. Un racconto che invita a riflettere sulle ingiustizie sociali e sulla perdita di diritti fondamentali.

