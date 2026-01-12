Una storia al contrario Inquisiti come truffatori ai danni della previdenza Ma loro erano le vittime
Una storia al contrario: accusati di aver truffato la previdenza, erano in realtà vittime di ingiustizie. A La Spezia, il 12 gennaio 2026, vengono ripercorsi 33 minuti che svelano anni di lotte, di diritti negati e di una classe operaia spesso denunciata mentre si trovava in difficoltà. Un racconto che invita a riflettere sulle ingiustizie sociali e sulla perdita di diritti fondamentali.
La Spezia, 12 gennaio 2026 – Trentatré minuti che raccontano anni di lotte, di diritti negati, di una classe operaia denunciata mentre si ammalava e moriva. Erano circa 1400 i lavoratori genovesi di grandi aziende inquisiti dalla magistratura a partire dal 2006 come truffatori ai danni dell’Inps per aver dichiarato di avere lavorato a contatto con l’amianto per ottenere benefici pensionistici. L’inchiesta si chiuse con un nulla di fatto, grazie anche a importanti lotte sindacali e controprove a favore di ex dipendenti a cui la previdenza venne sospesa e a cui venne intimato di restituire quanto percepito fino a quel momento, fra pregiudizi, una politica spesso indifferente e una tempesta mediatica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: I truffatori dicevano alle vittime che un nipote aveva causato un incidente e serviva una cauzione per liberarlo. E loro pagavano
Leggi anche: Compiti per le vacanze, Jerry Calà: “Non è possibile che gli studenti stiano sempre sui libri”. Poi si schiera a favore dei docenti: “Ai miei tempi i genitori erano sempre dalla loro parte, adesso è il contrario”
Una storia al contrario. Inquisiti come truffatori ai danni della previdenza. Ma loro erano le vittime.
Una storia al contrario. Inquisiti come truffatori ai danni della previdenza. Ma loro erano le vittime - Giovedì la presentazione al Nuovo alla presenza dei registi e dei vertici Cgil. lanazione.it
La storia di Wladimiro Falcone non è quella del portiere arrivato in alto troppo in fretta. È il contrario. È la storia di chi ha fatto chilometri, prestiti, panchine, categorie diverse, prima di trovare un posto dove diventare davvero qualcuno. E quel posto, negli ultimi - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.