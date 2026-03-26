truffa ursula andress sequestrati beni per 20 milioni

Un’indagine internazionale ha portato al sequestro di beni per circa 20 milioni di euro tra Svizzera e Toscana, legati a una presunta truffa ai danni di un’attrice. La Procura di Firenze e la Guardia di finanza sono coinvolte nelle attività di indagine, che hanno portato al sequestro di numerosi patrimoni. Nessuna persona è stata ancora formalmente imputata.

FIRENZE – La truffa ad Ursula Andress emerge da un’indagine internazionale che ha portato al sequestro di beni per circa 20 milioni di euro tra Svizzera e Toscana, con il coinvolgimento della Procura di Firenze e della Guardia di finanza. L’attrice svizzera, celebre per il ruolo iconico nella saga di James Bond, aveva denunciato nel suo Paese una progressiva riduzione delle proprie disponibilità economiche. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il denaro sarebbe stato gestito da persone di fiducia, che nel tempo avrebbero sottratto ingenti somme dai conti dell’attrice, dando origine alla presunta frode. Le indagini hanno evidenziato un sistema articolato di movimentazioni finanziarie, con trasferimenti verso società estere e operazioni mirate a rendere difficilmente tracciabile l’origine del denaro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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