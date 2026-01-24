Ursula Andress vittima di truffa per 20 milioni di euro l’indagato si suicida

Ursula Andress, nota attrice e prima Bond girl, è stata coinvolta in una truffa finanziaria che le avrebbe causato una perdita di circa 20 milioni di euro. L'indagato, sospettato di aver orchestrato la frode, si è successivamente suicidato. La vicenda evidenzia i rischi legati alle truffe di grande entità nel settore finanziario e le conseguenze drammatiche che possono derivarne.

L’attrice Ursula Andress, 89 anni, volto leggendario del cinema internazionale e prima Bond girl della storia, sostiene di essere stata raggirata in una maxi truffa finanziaria da circa 18 milioni di franchi svizzeri, una cifra che sfiora i 20 milioni di euro. A portare la vicenda all’attenzione della magistratura è stata la stessa Andress, che ha depositato una denuncia penale in Svizzera. La notizia è stata resa pubblica dal quotidiano elvetico Blick. Il grande pubblico la ricorda per il ruolo di Honey Ryder nel 1962, nel primo capitolo cinematografico della saga di James Bond, Agente 007 – Licenza di uccidere, al fianco di Sean Connery. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

