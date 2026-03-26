Truffa in Svizzera svolta a Firenze | ritrovato il patrimonio milionario rubato a Ursula Andress L’amarezza dell’attrice | Adulata e manipolata

Un patrimonio di diversi milioni di euro, sottratto a un’attrice nota, è stato rinvenuto a Firenze dopo una truffa in Svizzera. La vittima ha dichiarato di essere stata adulata e manipolata, mentre le indagini hanno portato al recupero dei beni, che erano stati sottratti con l’obiettivo di frodare. Le forze dell’ordine hanno identificato i responsabili e hanno sequestrato i beni.

L’immaginario collide a stento con l’amara realtà che la cronaca rimanda: quella che catapulta dal bikini più famoso della storia del cinema – su una spiaggia del Mar dei Caraibi, davanti a un incantato Sean Connery nei panni del leggendario agente segreto –, alle ombre di un colossale truffa sullo sfondo di un alto tradimento finanziario. Eppure, l’attrice svizzera Ursula Andress, 90 anni compiuti lo scorso 19 marzo, icona intramontabile del grande schermo e prima “Bond Girl” di Agente 007-Licenza di uccidere (1962), è stata vittima di un intrigo degno di un thriller internazionale. Truffa milionaria a Ursula Andress, la svolta. Una truffa colossale da circa 18 milioni di franchi svizzeri, pari a circa 20 milioni di euro, che le ha sottratto gran parte del patrimonio accumulato in una vita di lavoro e successi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Truffa in Svizzera, svolta a Firenze: ritrovato il patrimonio milionario rubato a Ursula Andress. L’amarezza dell’attrice: “Adulata e manipolata” Articoli correlati Ursula Andress, ritrovato il patrimonio milionario sottratto all’attriceRitrovato grazie a un’indagine internazionale, che ha fatto luce su una rete di riciclaggio di grande sofisticazione, il patrimonio milionario che... Ritrovato il patrimonio milionario rubato a Ursula Andress: beni e opere d’arte dell’ex Bond Girl erano nascosti in Toscana, nel cuore del ChiantiDal leggendario bikini bianco sfoggiato sulle spiagge del Mar dei Caraibi nel 1962, che la consacrò come prima e indimenticabile Bond Girl accanto a... Contenuti e approfondimenti su Ursula Andress Argomenti discussi: Ursula Andress compie 90 anni: tra gloria, amore e una truffa shock. Ursula Andress vittima di una truffa da quasi 20 milioni di euro, il bottino è stato ritrovato vicino FirenzeLa prima Bond girl dello schermo, aveva denunciato di essere stata vittima in Svizzera, di una frode che aveva fatto svanire il suo patrimonio ... dire.it Ursula Andress, ritrovato il patrimonio rubato: beni e opere d’arte per 20 milioni di euroDal bikini più celebre della storia del cinema alle ombre di un tradimento finanziario degno di un film di spionaggio. L'attrice svizzera Ursula Andress, 90 anni compiuti lo scorso 19 marzo, icona int ... adnkronos.com