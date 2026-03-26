Truffa con la tecnica dello ’spoofing’ | denunciato

Un giovane di 21 anni è stato denunciato dai carabinieri di Gambettola per aver commesso una truffa ai danni di una donna locale. La vittima ha ricevuto un messaggio con un numero di telefono falsificato, grazie alla tecnica dello spoofing, che ha portato alla perdita di denaro. L’indagine ha portato all’identificazione del presunto autore dell’attacco informatico.

Un 21enne italiano denunciato dai carabinieri di Gambettola per truffa perpetrata ai danni di una giovane donna della zona con la tecnica dello spoofing, un tipo di attacco informatico con la falsificazione della identità. I carabinieri hanno ricostruito i fatti accertando che un individuo, qualificatosi falsamente come appartenente alla polizia postale, attraverso lo scambio di sms e telefonate, è riuscito a carpire la fiducia della denunciante, facendole credere di svolgere indagini sul personale della sua banca. L’uomo l’ha poi indotta a eseguire un bonifico istantaneo di una decina di migliaia di euro su un conto corrente sicuro,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Truffa con la tecnica dello ’spoofing’: denunciato Articoli correlati Truffa con la tecnica dello “spoofing” da 100mila euro: ecco com'è stata scopertaLo scorso settembre una donna 65enne di Noli era stata raggirata nell'ambito di una truffa commessa tramite la tecnica dello spoofing, venendo quindi... Truffa "spoofing" da 100mila euro: denunciato un salernitanoUn uomo residente nella provincia di Salerno figura tra le tre persone denunciate dai Carabinieri di Noli al termine di un’indagine su una complessa... Truffe Call Center: la nuova tecnica che ti ruba il contratto luce e gas durante lo switching Contenuti utili per approfondire Truffa con la tecnica dello 'spoofing'... Temi più discussi: Brunate, sventato un tentativo di truffa con la tecnica del finto carabiniere; Se chiami i colleghi ti tolgono la patente: così un finto carabiniere ha tentato di truffare un anziano; Truffa con la tecnica dello ’spoofing’: denunciato; La truffa del finto poliziotto e il conto corrente svuotato: rubati oltre 90mila euro. Truffa con la tecnica dello 'spoofing': denunciatoGambettola, finto poliziotto si fa bonificare 10mila euro da una giovane donna . msn.com Truffa una donna con la tecnica dello spoofing. DenunciatoNei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Gambettola, hanno denunciato un 21enne italiano, ritenuto presunto responsabile di una truffa, perpetrata ai danni di una donna ... livingcesenatico.it Truffa da 25 milioni: 5 dipendenti conoscevano i biglietti vincenti (in anticipo) e li facevano acquistare da parenti e amici - facebook.com facebook Finte chiamate dalla caserma dei carabinieri o dalla polizia: “Attenzione, è una truffa” x.com