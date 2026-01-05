Truffa spoofing da 100mila euro | denunciato un salernitano

Un uomo residente nella provincia di Salerno è stato denunciato dai Carabinieri di Noli nell’ambito di un’indagine su una truffa telematica da circa 100.000 euro. La vicenda riguarda un episodio di spoofing, una tecnica fraudolenta che sfrutta falsi identità digitali per ingannare le vittime. L’indagine ha portato alla denuncia di tre persone coinvolte, evidenziando l’importanza di fare attenzione alle truffe online.

Donna truffata per 100 mila euro, tre denunciati: uno è agrigentino - I carabinieri di Noli (Savona) hanno identificato e denunciato tre italiani, dell’età di 20, 56 e 67 anni residenti nelle province di Agrigento, Napoli e Salerno, già noti alle Forze dell’Ordine, rite ... grandangoloagrigento.it

Noli, ingannano una donna fingendosi Forze dell’Ordine: truffa da 100mila euro - Lo scorso settembre una donna 65enne di Noli era stata raggirata nell’ambito di una truffa commessa tramite la tecnica dello spoofing, venendo quindi raggiunta telefonicamente da un numero ... ivg.it

