Truffa spoofing da 100mila euro | denunciato un salernitano
Un uomo residente nella provincia di Salerno è stato denunciato dai Carabinieri di Noli nell’ambito di un’indagine su una truffa telematica da circa 100.000 euro. La vicenda riguarda un episodio di spoofing, una tecnica fraudolenta che sfrutta falsi identità digitali per ingannare le vittime. L’indagine ha portato alla denuncia di tre persone coinvolte, evidenziando l’importanza di fare attenzione alle truffe online.
Un uomo residente nella provincia di Salerno figura tra le tre persone denunciate dai Carabinieri di Noli al termine di un’indagine su una complessa truffa telematica. Insieme a due complici, residenti rispettivamente a Napoli e Agrigento, è accusato di aver raggirato una donna di 65 anni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
