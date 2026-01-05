Truffa con la tecnica dello spoofing da 100mila euro | ecco com' è stata scoperta

A settembre, una donna di 65 anni di Noli è stata vittima di una truffa mediante la tecnica dello spoofing, che le ha fatto credere di essere contattata dalle Forze dell’Ordine. Questa frode ha coinvolto un importo di 100.000 euro, evidenziando l’importanza di riconoscere e prevenire le truffe telefoniche di questo tipo. Di seguito, analizziamo come è stata scoperta e quali sono le caratteristiche principali di questa tecnica.

Lo scorso settembre una donna 65enne di Noli era stata raggirata nell'ambito di una truffa commessa tramite la tecnica dello spoofing, venendo quindi raggiunta telefonicamente da un numero apparentemente riconducibile alle Forze dell'Ordine. La vittima è stata indotta a effettuare alcuni bonifici.

Truffa online da 100mila euro con lo spoofing: denunciato anche un Salernitano - L’operazione dei militari dell’Arma ha consentito di smascherare il raggiro, identificare i presunti responsabili e recuperare una parte consistente del denaro sottratto. agro24.it

Ingannano una donna fingendosi Forze dell’Ordine: truffa da 100mila euro - Lo scorso settembre una donna 65enne di Noli era stata raggirata nell’ambito di una truffa commessa tramite la tecnica dello spoofing, venendo quindi raggiunta telefonicamente da un numero ... genova24.it

