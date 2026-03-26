Trovato il vero D’Artagnan | lo scheletro del quarto moschettiere è in Olanda? Il mistero svelato dal Dna

Un archeologo in pensione sostiene di aver identificato lo scheletro del quarto moschettiere, noto come D’Artagnan, e di averlo rinvenuto in Olanda. L’esperto ha analizzato il DNA, fornendo nuove informazioni sulla possibile provenienza e sulla storia di questa figura leggendaria. La scoperta potrebbe cambiare alcuni dettagli sulla figura storica e sulla sua collocazione geografica.

Un archeologo in pensione è convinto di aver risolto un affascinante mistero sospeso tra storia e letteratura: a suo giudizio, lo scheletro rinvenuto in una chiesa di Maastricht sarebbe infatti quello di Charles de Batz-Castelmore, nobile guascone morto nel 1673 durante l’assedio della città olandese ma soprattutto figura che ha ispirato Alexandre Dumas per il personaggio di D’Artagnan nel romanzo “I tre moschettieri”. Una ricerca che dura da oltre vent’anni . La scoperta è avvenuta durante alcuni lavori di restauro nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Alcuni operai hanno trovato uno scheletro sotto una porzione di pavimento crollata e... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trovato il vero D’Artagnan: lo scheletro del quarto moschettiere è in Olanda? Il mistero svelato dal Dna Articoli correlati Leggi anche: Il quarto moschettiere riemerge da sotto una chiesa? Il mistero dello scheletro trovato a Maastricht: caccia al DNA di d’Artagnan «Quello è lo scheletro di D’Artagnan», la scoperta in Olanda sul quarto moschettiere: come lo hanno riconosciutoDopo 350 anni dalla sua morte in battaglia a Maastricht, Charles de Batz de Castelmore, il vero d’Artagnan, braccio destro di Luigi XIV, potrebbe... Tutti gli aggiornamenti su Trovato il vero D'Artagnan lo scheletro... Discussioni sull' argomento Nella testa del nonno di Claudia Mazzeranghi; D'Artagnan, possibile ritrovamento dei resti del quarto Moschettiere in Olanda; Il virus di Epatite A trovato in alcuni allevamenti flegrei di mitili. L'ipotesi sull'inizio del contagio e la trasmissione da uomo a uomo; Di Natale sceglie la Lunigiana: Sì, qui ho trovato la pace. La polizia ha trovato due buste di cocaina nascoste in un parco x.com BARONE DETTO BULLY, 2 ANNI, TAGLIA MEDIA. TROVATO IN DISCARICA SCHELETRICO, DOPO UN ANNO DI APPELLI NESSUNA CHIAMATA PER LUI. BARONE detto BULLY, è stato trovato lontano dalla città abbandonato in una discarica, uno scheletr - facebook.com facebook