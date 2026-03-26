Il quarto moschettiere riemerge da sotto una chiesa? Il mistero dello scheletro trovato a Maastricht | caccia al DNA di d’Artagnan

A Maastricht, un pavimento cede rivelando una tomba nascosta sotto una chiesa, riaccendendo l'interesse sulla figura storica e letteraria di un famoso personaggio. La scoperta ha portato alla luce uno scheletro, e le autorità stanno conducendo analisi del DNA per verificare l’identità del defunto. La vicenda ha suscitato curiosità e attira l’attenzione di studiosi e appassionati.

Un pavimento che cede, delle piastrelle sollevate e sotto, una tomba. È da qui che riparte, a sorpresa, la storia di uno dei personaggi più iconici della letteratura e della realtà. A Maastricht, nei Paesi Bassi, potrebbe essere stato ritrovato lo scheletro di Charles de Batz de Castelmore, detto d’Artagnan, il vero moschettiere che ha ispirato I tre moschettieri. Il ritrovamento è avvenuto a febbraio nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, quando una porzione del pavimento ha ceduto. Sotto le mattonelle, una sepoltura con resti umani: da quel momento è partita una vera e propria indagine, di quelle che tengono insieme archeologia, storia e scienza, per capire se quei resti appartengano davvero al leggendario soldato del Re Sole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il quarto moschettiere riemerge da sotto una chiesa? Il mistero dello scheletro trovato a Maastricht: caccia al DNA di d’Artagnan Articoli correlati Maastricht, ritrovato lo scheletro di d'Artagnan. Era in una chiesaOltre tre secoli e mezzo dopo che una pallottola di moschetto alla gola pose fine a decenni di eroiche imprese, il soldato francese che ispirò... Lo scheletro di D'Artagnan potrebbe essere stato ritrovato in Olanda in una chiesa di MaastrichtIl volgo lo conosce come D’Artagnan, ma il suo vero nome è sempre stato Charles de Batz de Castelmore. Contenuti utili per approfondire Il quarto moschettiere riemerge da... Maastricht: ritrovati i possibili resti di d'Artagnan, il celebre quarto moschettiereI possibili resti di Charles de Batz de Castelmore, il celebre quarto moschettiere noto come d’Artagnan, potrebbero essere stati finalmente rinvenuti in una chiesa nei pressi di ... ilmessaggero.it D'Artagnan, ritrovato lo scheletro del moschettiere in OlandaAGI - Nei Paesi Bassi, uno scheletro che potrebbe essere quello di D'Artagnan è stato scoperto in una chiesa di Maastricht, la città dove il famoso moschettiere morì più di 350 anni fa. Lo riferisce u ... msn.com