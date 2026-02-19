Sant’Angelo di Roccalvecce il paese delle fiabe isolato dal maltempo

Il forte maltempo ha bloccato Sant’Angelo di Roccalvecce, noto come il paese delle fiabe, lasciando le strade impraticabili. La pioggia intensa e le frane hanno interrotto le vie di accesso principale, impedendo alle persone di uscire o ricevere aiuti. Le autorità stanno monitorando la situazione e lavorano per ripristinare la viabilità. I residenti si ritrovano rinchiusi nelle loro case, mentre le squadre di emergenza cercano di raggiungere le zone più colpite. La zona resta isolata fino a nuova comunicazione.

