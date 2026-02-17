Frane Sant' Angelo e Roccalvecce sempre più isolate

Le frane hanno colpito le frazioni di Sant'Angelo e Roccalvecce, rendendo quei quartieri sempre più difficili da raggiungere. La strada che collega Magugnano a Roccalvecce è ostruita da blocchi di fango e detriti, impedendo il passaggio di veicoli e isolando le comunità. La situazione si aggrava dopo le intense piogge delle ultime settimane, che hanno accentuato il dissesto. Le autorità stanno cercando di intervenire, ma ancora nessuna soluzione definitiva è stata trovata.

La situazione della strada tra Magugnano e Roccalvecce "si è aggravata, interventi tampone immediati sono impossibili": gli aggiornamenti del Comune Sant'Angelo e Roccalvecce sempre più isolate. Preoccupa la situazione legata al dissesto idrogeologico che sta interessando le frazioni di Viterbo, con criticità evidenti lungo la strada di collegamento tra Magugnano e Roccalvecce. Il Comune informa che, "in merito ai movimenti franosi, è in corso un costante monitoraggio tecnico dell'area coinvolta". L'amministrazione assicura di essere "perfettamente al corrente dei disagi e si è attivata senza indugio", aggiungendo che, "qualora i fatti si fossero limitati alla caduta degli alberi verificatasi in un primo momento, la strada di collegamento tra Magugnano e Roccalvecce sarebbe già stata aperta".

Roccalvecce e Sant’Angelo, incubo isolamento: due strade chiuse per frane#Roccalvecce-Sant’Angelo || Due strade del viterbese sono chiuse da giorni per frane.

