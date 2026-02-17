Frane Sant' Angelo e Roccalvecce sempre più isolate

La situazione della strada tra Magugnano e Roccalvecce "si è aggravata, interventi tampone immediati sono impossibili": gli aggiornamenti del Comune Sant'Angelo e Roccalvecce sempre più isolate. Preoccupa la situazione legata al dissesto idrogeologico che sta interessando le frazioni di Viterbo, con criticità evidenti lungo la strada di collegamento tra Magugnano e Roccalvecce. Il Comune informa che, “in merito ai movimenti franosi, è in corso un costante monitoraggio tecnico dell'area coinvolta”. L'amministrazione assicura di essere "perfettamente al corrente dei disagi e si è attivata senza indugio”, aggiungendo che, “qualora i fatti si fossero limitati alla caduta degli alberi verificatasi in un primo momento, la strada di collegamento tra Magugnano e Roccalvecce sarebbe già stata aperta”.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Roccalvecce e Sant’Angelo, incubo isolamento: due strade chiuse per frane#Roccalvecce-Sant’Angelo || Due strade del viterbese sono chiuse da giorni per frane.

Sant’Angelo sempre più luogo del cuoreLa chiesa di Sant’Angelo Magno e il suo chiostro sono stati riconosciuti come luoghi di interesse nazionale.

Maltempo: frane e smottamenti isolano frazione di Viterbo(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Le piogge che nelle ultime settimane hanno flagellato la Tuscia hanno creato una serie di disagi in varie zone della provincia. In particolare, il disseto idrogeologico tra Gro ... msn.com

Viterbo – Danni maltempo, colpiti Roccalvecce e Sant’Angelo: Comune al lavoro su un piano a più fasiServirà tempo per il ripristino dei gravi danni causati dall'ondata di pioggia degli ultimi giorni VITERBO – Una serie di movimenti franosi ha interessato l ... etrurianews.it

