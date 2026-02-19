46 medaglie e terzo posto in classifica per la Chimera Nuoto al trofeo ChiantiSwim 2026

La Chimera Nuoto ha conquistato 46 medaglie e ha ottenuto il terzo posto nella classifica generale al Trofeo ChiantiSwim 2026, disputato a San Casciano in Val di Pesa. La squadra ha dimostrato grande determinazione, con molti atleti che hanno migliorato i propri tempi durante le gare. Tra le prestazioni più notevoli, il giovane Andrea Rossi ha vinto tre medaglie d’oro nelle staffette e nei singoli. La competizione ha visto partecipanti da diverse regioni italiane, creando un confronto intenso e combattuto.

Numerosi podi per la scìocietà aretina al meeting di San Casciano in Val di Pesa. Ottimi piazzamenti anche dagli Esordienti nella seconda prova invernale di Poggibonsi Quarantasei medaglie e 3° posto in classifica per la Chimera Nuoto al trofeo ChiantiSwim di San Casciano in Val di Pesa. La terza edizione della manifestazione ha proposto un confronto tra più stili e più categorie che ha coinvolto 17 squadre da tutto il centro Italia, con i nuotatori e le nuotatrici della società aretina che sono riusciti a emergere con 16 ori, 14 argenti e 16 bronzi. Questo ricco medagliere è valso un posto sul podio generale del trofeo e, soprattutto, ha fornito positive indicazioni in vista degli ormai prossimi campionati regionali invernali.