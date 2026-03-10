Acireale ospita il Trofeo dell’Etna | sabato 14 marzo la premiazione dei protagonisti delle cronoscalate etnee

Sabato 14 marzo alle 17, presso il Palazzo di Città di Acireale, si terrà la cerimonia di premiazione del

L'obiettivo è valorizzare il grande impegno sportivo e organizzativo che ruota attorno alle gare in salita dell'area etnea Sarà la prestigiosa sede dell'Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti degli Zelanti e dei Dafnici, presso il Palazzo di Città di Acireale, ad ospitare, sabato 14 marzo, alle ore 17.00, la cerimonia di premiazione della terza edizione del 'Trofeo dell'Etna', la manifestazione organizzata dagli Automobile Club di Acireale e Catania per premiare i migliori piloti e team sportivi... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

