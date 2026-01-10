Padania FA No Limits domina e si aggiudica la prima edizione del Trofeo Sportitalia Village

Padania FA No Limits si è aggiudicata la prima edizione del Trofeo Sportitalia Village, un evento dedicato allo sport e all’inclusione. La giornata ha visto protagonisti atleti di diverse discipline, promuovendo valori di partecipazione e rispetto. Questo torneo ha rappresentato un momento importante per la comunità sportiva, evidenziando l’importanza di iniziative che uniscono persone di background diversi attraverso lo sport.

La prima edizione del Trofeo Sportitalia Village No Limits si è trasformata in una splendida giornata di sport e inclusione. Presso l'impianto Sportitalia Village di Verano Brianza (MB), la Padania Football Association Progetto No Limits ha conquistato.

