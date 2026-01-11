Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ha dato il via alla stagione operistica 2026 con l'inaugurazione di

(Adnkronos) – Si è alzato questa sera il sipario sulla stagione operistica 2026 del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e l'apertura non poteva essere più scintillante. La prima recita di "Tosca" di Giacomo Puccini ha conquistato il pubblico fin dalle prime battute, culminando in un successo calorosissimo sancito da otto minuti di applausi finali che . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Tosca, il primo trionfo. Alla prova generale il pubblico in piedi applausi e commozione

Leggi anche: Applausi e ovazioni per La Bohème, il Maggio conquista il pubblico

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Trionfo inaugurale al Maggio, 'Tosca' conquista il pubblico - Si è alzato questa sera il sipario sulla stagione operistica 2026 del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e l'apertura non poteva essere più scintillante. adnkronos.com