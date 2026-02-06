I tifosi dello Spezia danno un voto positivo al mercato estivo, assegnando un 6,5 in pagella. Tuttavia, sono delusi perché non sono arrivati un attaccante e un regista, due ruoli che avrebbero rafforzato la squadra. La sessione di mercato si può definire promossa, anche se con qualche rimpianto.

I tifosi aquilotti promuovono il mercato dello Spezia: 6,5 in pagella, peccato i mancati arrivi di un attaccante e un regista. Concetti ripresi da Matteo Mori: "Al mercato aquilotto assegno un bel 6,5, i nuovi arrivati sono portatori di maggiore esperienza e qualità. Giusto aver rivoluzionato la squadra dopo un girone di andata deludente, conseguenza di motivazioni della vecchia guardia ormai logore e di una rosa allestita in estate con troppi doppioni e poca qualità. Non è arrivato il sostituto di Esposito perché Romano è un ottimo prospetto, ma affidargli le chiavi del centrocampo è rischioso nella situazione in cui è lo Spezia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mercato, sessione promossa. Ma non a pieni voti

Il Perugia si prepara a rinnovare il proprio organigramma in vista della prossima stagione.

