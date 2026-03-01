Il carcere è a pieni voti Ma resta sotto organico

Il carcere di Volterra, situato all’interno della Fortezza Medicea, è stato giudicato positivamente dal monitoraggio statistico del ministero della giustizia, aggiornato ai primi mesi del 2026. La struttura viene descritta come stabile e ben gestita, anche se il personale rimane sotto organico. I dati confermano che l’istituto funziona senza particolari criticità, mantenendo comunque un livello di efficienza riconosciuto ufficialmente.

Il monitoraggio statistico eseguito dal ministero della giustizia, aggiornato ai primi mesi del 2026, cristalizza il carcere di Volterra come una struttura penitenziaria stabile e ben gestita, immersa nella storica Fortezza Medicea. Con 181 detenuti ospitati al 31 gennaio scorso su una capienza regolamentare di 189 posti, l’istituto penitenziario cittadino mantiene un equilibrio importante e robusto rispetto alla media nazionale, mantenendosi agli antipodi rispetto alle croniche criticità di sovraffollamento che affliggono molte carceri italiane. Solo due posti risultano attualmente non disponibili, riducendo la capienza effettiva a 187 unità e portando l’indice di affollamento al 96%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

