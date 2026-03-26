Partono per Sharm e lasciano 5 figli soli | choc a Trieste intervengono i servizi sociali

A Trieste, una coppia è partita per Sharm el-Sheikh lasciando a casa cinque figli minorenni. I servizi sociali sono intervenuti dopo aver ricevuto segnalazioni riguardanti la presenza dei minori senza alcun adulto responsabile. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra la comunità locale. Le autorità hanno avviato le procedure previste per verificare la situazione dei minori e garantire la loro tutela.

Genitori in vacanza, figli abbandonati: cosa è successo a Trieste. Una vicenda che lascia sgomenti. A Trieste, una coppia è partita per una vacanza a Sharm el-Sheikh, lasciando a casa cinque figli minorenni completamente soli. Non una notte, non poche ore: giorni. Senza adulti di riferimento. A far emergere il caso è stata un’insegnante, insospettita da alcuni racconti di uno dei bambini. Da lì, la segnalazione ai servizi sociali e l’avvio immediato delle verifiche. L’intervento delle autorità: sopralluogo e allontanamento immediato. Dopo la segnalazione, è scattato un intervento congiunto di servizi sociali e polizia locale. Il sopralluogo nell’abitazione ha confermato la situazione: i minori erano effettivamente soli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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