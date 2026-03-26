Trieste | 5 minori salvati da un’insegnante attenta

A Trieste, un’insegnante ha segnalato una situazione che ha portato all’allontanamento temporaneo di cinque minori da un’abitazione. La decisione è stata presa in seguito a una serie di accertamenti avviati dopo la segnalazione. La vicenda riguarda la tutela dei minori e si è sviluppata nel corso delle ultime ore. Le autorità stanno seguendo le procedure previste dalla normativa vigente.

Una insegnante ha innescato una catena di eventi che ha portato all’allontanamento temporaneo di cinque minori da un’abitazione a Trieste. I genitori, partiti per una vacanza a Sharm el-Sheikh in occasione del compleanno della madre, hanno lasciato i figli soli mentre pubblicavano foto dal Mar Rosso sui social network. L’intervento dei servizi sociali è stato scatenato da una segnalazione proveniente dalla scuola, dove la docente aveva raccolto le dichiarazioni di uno dei bambini. La polizia locale ha confermato l’assenza totale degli adulti nell’abitazione, portando al trasferimento immediato dei cinque ragazzi verso strutture protette. L’Allarme Scolastico e la Verifica Poliziesca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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