Sabrina Ferilli | Cosa manca alla scuola oggi? Il rispetto Un’insegnante ha delle responsabilità e deve essere attenta pignola osservatrice ma anche integerrima con i propri alunni

Sabrina Ferilli ha dichiarato che alla scuola di oggi manca il rispetto, sottolineando l’importanza di responsabilità e attenzione da parte degli insegnanti. Ha aggiunto che un insegnante deve essere pignola, osservatrice e integerrima con i propri alunni. Nel 2006, al cinema, è uscito “Notte prima degli esami” di Fausto Brizzi, con protagonisti Giorgio Faletti, Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi.

Nel 2006 al cinema è esploso al boxoffice “Notte prima degli esami ” di Fausto Brizzi, con Giorgio Faletti, Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi. Ora la notte più importante per il percorso umano e scolastico di donne e uomini, torna sul grande schermo a vent’anni dall’uscita con “ Notte prima degli esami 3.0 “, dal 19 marzo nelle sale. A dirigere l’’esordiente Tommaso Renzoni, che ha scritto la pellicola con Brizzi. La sfida, spiega Renzoni “era costruire un film che non fosse né sequel né reboot: “Volevamo che avesse il sapore della ricetta originale, ma che fosse anche completamente autonomo. Doveva funzionare da solo, anche per chi non aveva visto i film precedenti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

