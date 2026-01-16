Cosa fare questo weekend? Guida agli appuntamenti del fine settimana

Ecco una guida pratica agli eventi del fine settimana, pensata per chi desidera trascorrere alcuni giorni tra cultura e tradizione. Dalle rappresentazioni teatrali alle mostre in corso, fino alle iniziative legate al culto di Sant’Antonio, questa selezione offre spunti per scoprire le opportunità disponibili nella propria zona. Un'occasione per vivere momenti di interesse e approfondimento in modo semplice e informativo.

Dagli spettacoli teatrali alle mostre in corso passando per alcuni eventi culturali, tra i quali quelli legati al culto di Sant’Antonio. Conosciamo tutti gli eventi da non perdere questo weekend. Vi ricordiamo, inoltre, che sul sito è presente una sezione dedicata ai film in programmazione nei. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Che facciamo questo fine settimana? La nostra guida agli eventi del weekend Leggi anche: Feste finite, si riparte con gli eventi del weekend: guida a tutti gli appuntamenti del fine settimana Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Guida al weekend: cosa fare, vedere e ascoltare a Bologna questo fine settimana; Eventi a Lecco e provincia: i consigli per scaldare un weekend invernale; Cosa fare a Firenze questo weekend; Eventi del weekend dal 9 all'11 gennaio: cosa fare e dove andare. Cosa fare per l’Epifania: ecco gli eventi e le sagre principali per vivere l’ultimo giorno di magia invernale - L’Epifania tutte le feste si porta via, ma non prima di aver regalato un’ultima giornata di magia ai più piccoli. lanotiziagiornale.it

Eventi del weekend dal 9 all'11 gennaio: cosa fare e dove andare - Venerdì 9 gennaio si torna dritti in pista con Void Techno Black Parade: mood scuro, energia alta, e quel tipo di serata che vi rimette in carreggiata senza chiedere permesso. cosmopolitan.com

Cosa fare in moto nel weekend: tre eventi tra raduni, tradizioni e strade da guidare - Un motoraduno invernale per veri irriducibili, un incontro informale che celebra la passione senza etichette e una grande festa popolare da raggiungere seguendo strade secondarie e paesaggi sorprenden ... dueruote.it

Cose da fare a Hilton Head questo fine settimana

In un mondo in cui stiamo vedendo tutti affannarsi per capire cosa fare riguardo all'uso improprio dell'IA, ora abbiamo uno strumento per fermare qualcuno sul posto o portarlo davanti a un tribunale federale", ha spiegato l’avvocato Jonathan Pollack a Variety. - facebook.com facebook

Rapina in villa, cosa deve fare una persona se ti entrano in casa per rapinarti e farti del male #Mattino5 x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.