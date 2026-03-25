Docente accoltellata a scuola a Trescore Balneario genitori prelevano i figli in anticipo Psicologi in classe per supportare gli alunni

Da orizzontescuola.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una docente è stata accoltellata al primo piano di una scuola media a Trescore Balneario. Dopo l’episodio, alcuni genitori hanno deciso di prelevare i figli prima dell’orario scolastico. Sono stati inviati professionisti specializzati per offrire supporto psicologico agli studenti presenti durante l’accaduto. La scuola ha attivato misure di assistenza per gli alunni coinvolti.

Aggressione al primo piano della scuola media a Trescore Balneario. Genitori ritirano i figli in anticipo, psicologi in classe per il supporto L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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