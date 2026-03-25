Docente accoltellata a scuola a Trescore Balneario genitori prelevano i figli in anticipo Psicologi in classe per supportare gli alunni

Una docente è stata accoltellata al primo piano di una scuola media a Trescore Balneario. Dopo l’episodio, alcuni genitori hanno deciso di prelevare i figli prima dell’orario scolastico. Sono stati inviati professionisti specializzati per offrire supporto psicologico agli studenti presenti durante l’accaduto. La scuola ha attivato misure di assistenza per gli alunni coinvolti.

Aggressione al primo piano della scuola media a Trescore Balneario. Genitori ritirano i figli in anticipo, psicologi in classe per il supporto L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Docente accoltellata a Trescore Balneario da alunno tredicenne: il ragazzo non è imputabile, la Procura dei minori deciderà sulle misure di sicurezzaStudente tredicenne accoltella un'insegnante a Trescore Balneario: non imputabile, la Procura dei minori di Brescia valuta le misure di sicurezza... Prof accoltellata a Trescore Balneario vicino Bergamo fuori dalla scuola, è grave: fermato uno studente 13enneUna professoressa di 57 anni è stata accoltellata da uno studente prima dell’inizio delle lezioni in un istituto comprensivo di Trescore Balneario,... Approfondimenti e contenuti su Trescore Balneario Temi più discussi: Bergamo, 13enne accoltella la professoressa a scuola: è in gravi condizioni; Banconote false da 50 e 100 euro, sequestrata stamperia a Napoli con 2,8 milioni di euro: erano invecchiati per essere realistici; Sciopero del 9 marzo in difesa dei diritti delle donne. Un flop annunciato; Ciclone Harry, nuovi fondi alle imprese danneggiate: riaperti i termini per i contributi. Docente accoltellata a scuola da uno studente di 13 anni: è grave. Valditara invoca norme più severeL’episodio in un istituto di Trescore Balneario (Bergamo). Il ragazzo indossava una maglia con scritto vendetta. Bloccato dopo l’aggressione da un altro insegnante e da due collaboratori scolastici. editorialedomani.it Studente di terza media accoltella una prof fuori scuola a Trescore Balneario: è grave. Fermato il 13enne, Valditare: subito norme anti coltelliUn’insegnante di 57 anni sarebbe stata accoltellata da uno studente, questa mattina, mercoledì 25 marzo, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La donna è stata subito soccorsa e ora si trova ... ilmessaggero.it Uno studente ha accoltellato un’insegnante fuori dalla scuola media in via Damiano Chiesa a Trescore Balneario, nel Bergamasco. La vittima, 57enne, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni. Secondo - facebook.com facebook Uno studente delle medie ha accoltellato una professoressa prima dell’ingresso a scuola. È successo a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. […] Secondo le prime ricostruzioni, ad aggredire la professoressa sarebbe uno studente di terza media. La vit x.com