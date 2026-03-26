Trescore Balneario Bergamo gli studenti | In una lite la prof aveva dato ragione a un altro compagno

A Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, si indaga sull'aggressione avvenuta in una scuola secondaria, dove un ragazzo di 13 anni ha ferito una docente di francese. Secondo alcune testimonianze raccolte tra gli studenti presenti, durante un litigio la docente avrebbe dato ragione a un altro compagno. Le prove video e le dichiarazioni dei testimoni sono al centro delle verifiche condotte dagli inquirenti.

Anche le testimonianze dei compagni di classe del 13enne che in una scuola di Trescore Balneario (Bergamo) ha accoltellato la prof di francese, filmando tutto con il suo smartphone, possono essere utili agli inquirenti per ricostruire la vicenda. "La professoressa durante una lite aveva dato ragione a un altro ragazzo e non a lui", riferiscono gli studenti a Tgcom24. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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