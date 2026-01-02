Investito da un' auto pedone ferito È in codice rosso a Borgo Trento

Un pedone è stato investito questa mattina a San Pietro in Cariano ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. L'incidente si è verificato il 2 gennaio e le condizioni della vittima sono ancora in fase di valutazione. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle autorità competenti.

È stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento il pedone che è stato investito questa mattina, 2 gennaio, a San Pietro in Cariano. E le sue condizioni sarebbero gravi.L'incidente si è verificato intorno alle 8.30, lungo la Strada Provinciale 4, vicino all'hotel-ristorante Gran. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Investito da un'auto, pedone ferito. È in codice rosso a Borgo Trento Leggi anche: Pedone investito da uno scooter: ferito portato in codice rosso all'ospedale Leggi anche: Pedone in codice rosso in ospedale, investito da una moto nell'incidente La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Incidente a Venaria Reale: uomo investito da un'auto in fase di svolta all'incrocio, è grave in ospedale; Ancora un incidente stradale a Napoli: pedone travolto a pochi passi dallo stadio; Reggio Emilia, investito e ucciso da auto pirata: donna si costituisce a Casalgrande; Paura sulla strada, pedone investito sbatte violentemente la testa: forte trauma ad un occhio, in azione l'elisoccorso. San Pietro in Cariano: pedone travolto nella mattinata, è grave - Grave incidente oggi venerdì 2 gennaio a San Pietro in Cariano: intorno alle 8:30 un pedone è stato investito, è grave ... veronaoggi.it

Pedone investito in via Varese a Gallarate - Paura questa sera a Gallarate, dove un pedone è stato investito da un’auto lungo via Varese. laprovinciadivarese.it

Paura sulla strada, pedone investito sbatte violentemente la testa: forte trauma ad un occhio, in azione l'elisoccorso - Brutto incidente oggi, giovedì 25 dicembre, a Gorizia: intorno alle 17 un'auto ha investito un pedone, un uomo di mezza età che stava facendo una passeggiata nella zona. ildolomiti.it

“Cosa vedo”. Il dramma di Luciano: investito da un'auto, si sveglia in ospedale ma la sua testa è 39 anni indietro. Sembra un film - facebook.com facebook

Tragedia a Martina Franca: ciclista 58enne investito da un’auto muore in ospedale x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.