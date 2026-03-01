Treni nuove modifiche alla circolazione per lavori Cosa cambia

Trenitalia ha annunciato modifiche alla circolazione dei treni sulle linee Roma-Latina e Roma Nettuno. Le variazioni sono dovute a lavori alle pensiline di Roma Termini e alle corse prova Ertms programmate per marzo. Questi interventi comportano variazioni negli orari e nelle tratte, influenzando i servizi ferroviari nella zona. Le novità sono state comunicate ufficialmente e riguardano le prossime settimane.

Nuove modifiche alla circolazione dei treni, anche sulle linee Roma-Latina e Roma Nettuno.L’annuncio da parte di Trenitalia che dà notizia di lavori alle pensiline di Roma Termini e per le corse prova Ertms programmate nel mese di marzo; sono quindi previsti cambiamenti alla circolazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Treni, modifiche alla circolazione per un mese tra Roma e Napoli per lavoriModifiche alla circolazione notturna dei treni tra Roma e Napoli sono previste per circa un mese a causa di lavori programmati nelle stazioni di... RFI, lavori di potenziamento: modifiche alla circolazione dei treniDa lunedì 2 a domenica 15 febbraio RFI – Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà importanti interventi di potenziamento... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Treni Temi più discussi: Lavori alla stazione di Cremona, nuovi orari: tutte le modifiche di treni e bus; Due nuovi treni regionali elettrici entrano in servizio: Più sicurezza e comfort per i pendolari; Linea Battipaglia – Potenza – Taranto, nuova fase di lavori PNRR: investimenti per oltre 350 milioni e modifiche ai treni fino al 30 giugno; Modifiche alla circolazione per lavori a Milano Certosa. Treni, nuove modifiche alla circolazione per lavori. Cosa cambiaNuove modifiche alla circolazione dei treni, anche sulle linee Roma-Latina e Roma Nettuno. L’annuncio da parte di Trenitalia che dà notizia di lavori alle pensiline di Roma Termini e per le corse ... latinatoday.it Treni, lavori tra Savona e San Giuseppe: modifiche alla circolazione sulla linea Alessandria-SavonaPer consentire l’operatività dei cantieri i treni regionali della linea Torino – Savona percorreranno l’itinerario alternativo via Altare e alcuni collegamenti della relazione Savona – San Giuseppe– ... ivg.it PROVVEDIMENTI: TR 4073 (FIRENZE-FOLIGNO) cancellato, viaggiatori con treno straordinario 34145 da FIRENZE a FOLIGNO in partenza alle ore 09:00 con le stesse fermate del treno. #treni x.com Oggi, domenica 1 marzo, dalle 7.50 alle 13.30 stop alla circolazione dei treni tra Bolzano e Merano per lavori di manutenzione. Previsti bus sostitutivi: alcuni effettueranno fermate in tutte le stazioni sulla linea, i bus express invece non fanno fermate intermedie - facebook.com facebook