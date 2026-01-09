Treni modifiche alla circolazione per un mese tra Roma e Napoli per lavori

Per circa un mese, tra Roma e Napoli saranno in atto modifiche alla circolazione notturna dei treni, dovute a lavori programmati nelle stazioni di Minturno e Villa Literno. Si consiglia di verificare gli orari aggiornati e le eventuali variazioni prima di pianificare i propri spostamenti lungo questa tratta.

Modifiche alla circolazione notturna dei treni tra Roma e Napoli sono previste per circa un mese a causa di lavori programmati nelle stazioni di Minturno e Villa Literno. A darne notizia con una nota è la stessa Trenitalia.Le variazioni sono previste dal 10 gennaio al 13 febbraio per alcuni treni.

