Altra mattinata da incubo per i pendolari | guasti sulla linea tra Bergamo e Milano ritardi e cancellazioni

Questa mattina i pendolari che viaggiano tra Bergamo e Milano si sono trovati di nuovo nel caos. Problemi tecnici sulla linea hanno causato ritardi e alcune cancellazioni, lasciando a terra molte persone che avevano già fretta di arrivare a destinazione. Si tratta di un disservizio che si ripete troppo spesso e mette in difficoltà chi deve rispettare orari e appuntamenti.

Un’altra, l’ennesima, mattinata da incubo per i lavoratori e gli studenti bergamaschi che ogni giorno si recano a Milano con il treno. La circolazione ferroviaria tra Bergamo e il capoluogo regionale è rallentata per due guasti agli scambi lungo la linea che hanno causato ritardi oltre 40 minuti e almeno quattro cancellazioni. La giornata nera dei pendolari era iniziata però prima delle 7,30, quando alcuni convogli sono stati cancellati sempre per un guasto a uno scambio ma questa volta alla stazione di Verdello Dalmine. In un secondo momento il treno 2258, partito da Bergamo alle 7,13 e diretto a Milano Garibaldi, si è dovuto fermare tra Treviglio Ovest e Pioltello Limito a causa di un altro malfunzionamento.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Bergamo Milano

Questa mattina, i pendolari diretti a Milano hanno affrontato disagi a causa di guasti sulla linea ferroviaria.

Nella mattinata di giovedì 8 gennaio, i pendolari diretti a Milano hanno affrontato disagi a causa di guasti lungo la linea Bergamo-Pioltello-Milano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bergamo Milano

Argomenti discussi: Guasto in stazione, auto contro passaggio a livello: incubo treni; Ufficiale un altro sciopero dei trasporti, nessuna fascia di garanzia: gli orari; Il weekend nero dei treni. Ritardi e cancellazioni. Due giorni a singhiozzo; Un altro lupo in paese.

Reggio Calabria, mattinata disastrosa in tangenziale: 3 incidenti nello stesso punto, migliaia bloccati per ore in coda | FOTOMattinata da incubo sulla tangenziale di Reggio Calabria, dove tre incidenti si sono verificati nello stesso tratto nel giro di poche ore, paralizzando completamente il traffico. La zona in cui s’è ve ... strettoweb.com

Caos traffico anche sulla 131: la viabilità per Cagliari è un infernoLe difficoltà di circolazione confermano ancora una volta la fragilità del sistema viario attorno a Cagliari, messo a dura prova dall’emergenza infrastrutturale e dalle deviazioni forzate. Una ... cagliaripad.it

PREVISIONI GIOVEDÌ 29 GENNAIO ALTRA MATTINATA INSTABILE POI LENTO MIGLIORAMENTO Nella seconda parte della settimana continuerà il regime atlantico sul Mediterraneo. L'azione di un vasto impulso depressionario farà sentire i suoi effetti sull'A - facebook.com facebook