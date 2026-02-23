Yoga & Mindfulness | pratiche diverse per vivere con presenza

Sandra e Sergio, insegnanti di yoga e mindfulness, hanno organizzato un workshop di tre ore per promuovere il benessere attraverso pratiche diverse. La causa è l’interesse crescente verso tecniche di rilassamento e consapevolezza, che vengono illustrate con esercizi pratici di Yoga Vinyasa, Kundalini e respirazione. Durante l’incontro, i partecipanti potranno sperimentare approcci vari per vivere con più presenza. L’evento si svolge in una palestra nel centro della città e accoglie persone di tutte le età.

Tre ore con Sandra e Sergio, due insegnanti di yoga e mindfulness. Ti condurranno con diverse tecniche di: Per passare insieme momenti di consapevolezza e presenza profonda. «Mai come in questo periodo storico è importante prendersi del tempo per se stessi, un tempo di ascolto e di silenzio che ci aiuterà a rimanere centrati e mantenere il focus sul nostro cammino e sui nostri obiettivi». Sabato 14 marzo dalle 15 alle 18 presso la Sala Silvestri di Valgatara, Marano di Valpolicella (VR). La prenotazione è obbligatoria e anticipata. Contributo richiesto: 30 euro. Per informazioni e prenotazioni contattare: 348 5817350 - 329 8130137. 🔗 Leggi su Veronasera.it

