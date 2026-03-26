Tredicenne accoltella la professoressa

Da cms.ilmanifesto.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 13 anni ha ferito una docente a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. L’incidente è avvenuto ieri, quando il minorenne ha aggredito la insegnante con un coltello. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto. La docente è stata trasportata in ospedale, le sue condizioni non sono ancora state rese note.

L’AGGUATO A BERGAMO Il ragazzino è stato trasferito in comunità. La destra: «Pene più severe» L’AGGUATO A BERGAMO Il ragazzino è stato trasferito in comunità. La destra: «Pene più severe» Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Un ragazzo di 13 anni ieri ha accoltellato una docente a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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