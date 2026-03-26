In Cilento, tre medici sono sotto indagine per presunte irregolarità legate alla loro attività in una clinica privata. Due di loro sono stati temporaneamente sospesi dall'esercizio della professione per un anno, mentre si prosegue con le verifiche sulle pratiche svolte. La vicenda riguarda attività mediche svolte in una struttura privata della zona, senza ulteriori dettagli sui reati o sulle accuse specifiche.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due medici sono stati sospesi per un anno nell’esercitare qualsiasi professione sanitaria o parasanitaria in proprio e presso strutture pubbliche o private, e un terzo è stato colpito da sequestro patrimoniale nell’ambito di un’indagine della Guardia di Finanza di Vallo della Lucania su presunte irregolarità in una clinica privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale ubicata nel Salernitano. Secondo quanto emerso, uno dei sanitari, pur vincolato da rapporto di esclusività con un ospedale pubblico, avrebbe effettuato interventi nella struttura privata percependo indebitamente anche un’indennità, per circa 36. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tre medici indagati nel Cilento, operavano in clinica privata

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