Piccolo Domenico modifiche alla cartella clinica | indagati due medici per falso

Due medici dell'ospedale Monaldi sono stati iscritti nel registro degli indagati per aver modificato la cartella clinica di Domenico Caliendo, il bambino deceduto dopo un trapianto di cuore. La procura di Napoli ha formalizzato l'accusa di falso contro di loro, portando così a un'ulteriore contestazione rispetto alle indagini già in corso sui sette sanitari coinvolti nel caso.

Avrebbero modificato la cartella clinica di Domenico Caliendo, il bimbo morto in seguito al trapianto di cuore: la procura di Napoli contesta una nuova accusa - il reato di falso - a due dei sette medici dell'ospedale Monaldi già indagati per la morte del piccolo. Si tratta del cardiochirurgo Guido Oppido, il medico che ha eseguito il trapianto, e della seconda operatrice Emma Bergonzoni: per entrambi è stata chiesta al Gip una misura interdittiva ed entrambi, secondo quanto si è appreso, verranno ascoltati a fine mese. Secondo gli inquirenti (pm Giuseppe Tittaferrante, procuratore aggiunto Antonio Ricci) riguarderebbero in particolare modifiche agli orari di arrivo del cuore da Bolzano a Napoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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