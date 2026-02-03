L’agricoltura che guarda al futuro a due passi dal Lago di Como | la storia dell’Azienda Agricola Ambrosini

A Dubino, a pochi chilometri dal Lago di Como, l’Azienda Agricola Ambrosini mostra come si può unire tradizione e innovazione in agricoltura. La famiglia che gestisce l’azienda ha deciso di puntare sulla qualità e sul rispetto del territorio, investendo in tecniche moderne senza perdere di vista le radici. Qui si coltivano prodotti genuini e si guarda al futuro con un occhio attento alle nuove tecnologie.

A Dubino, nella bassa Valtellina, a pochi chilometri dal lago di Como, l'Azienda Agricola Ambrosini rappresenta un esempio concreto di come tradizione e innovazione possano convivere nel rispetto del territorio. Le radici dell'attività agricola della famiglia Ambrosini affondano nella prima metà.

