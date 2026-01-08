Incendio nel milanese fiamme divampano in una casa | pompieri al lavoro

Un incendio si è sviluppato questa mattina in una casa all’angolo tra le vie Pirovano e Milano a Legnano, nell’hinterland nord-ovest di Milano. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento, e non si registrano al momento feriti.

