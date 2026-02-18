Lavora nel suo campo ma viene travolto e schiacciato dal trattore | 66enne muore a Bonate Sotto

A Bonate Sotto, un uomo di 66 anni è morto questa mattina alle 9:50 dopo essere stato investito dal trattore che si era ribaltato nel suo campo. La vittima stava lavorando tra le piante, quando il veicolo ha perso stabilità e si è capovolto, schiacciandolo.

Bonate Sotto (Bergamo), 18 febbraio 2026 – Un uomo di 66 anni è morto questa mattina, poco prima delle 10, a Bonate Sotto, travolto e schiacciato da un trattore che si è ribaltato. L'uomo si trovava al lavoro in un campo di sua proprietà nella periferia del paese, in via Antonio Vivaldi. Sul posto i carabinieri di Ponte San Pietro, i tecnici di Ats Bergamo, i vigili del fuoco e la polizia locale di Bonate Sotto e due automediche. Ma per il 66enne purtroppo non c'era più nulla da fare.