Taylor Swift e Travis Kelce ma anche Zendaya con Tom Holland e Damiano David con Dove Cameron Il 2026 sarà ricco di matrimoni celebri I sei più attesi dell' anno e tutto quello che finora sappiamo

Taylor Swift e Travis Kelce hanno deciso di sposarsi nel 2026 dopo aver annunciato ufficialmente il loro impegno, rendendo noto il loro progetto attraverso post sui social. Anche Zendaya e Tom Holland si preparano a dire sì, dopo aver condiviso alcune foto di viaggio insieme, mentre Damiano David e Dove Cameron stanno pianificando il loro matrimonio, secondo alcune indiscrezioni. Questi eventi sono diventati protagonisti del gossip e attirano l’attenzione dei fan, desiderosi di scoprire i dettagli delle nozze. Con San Valentino alle porte, le coppie famose scelgono di rendere pubblico il loro amore attraverso segnali concreti e gesti significativi.

S an Valentino è alle porte, tempo di romanticismo e amore. E il 2026 sarà un anno di grandi matrimoni da star. Fiori d’arancio ovunque nei prossimi mesi per le celebrazioni di Taylor Swift, Miley Cyrus e Damiano David con Dove Cameron. Facciamo il punto di quello che sappiamo finora. Leggi anche › San Valentino, la dichiarazione perfetta per ogni segno zodiacale San Valentino 2026, i matrimoni delle star più attesi. C’è gran fermento matrimoniale questo 2026. Alcune delle coppie più celebri infatti convoleranno a giuste nozze e la curiosità inizia a salire per conoscere tutti i dettagli, tra abiti scelti, celebrazioni ed acconciature. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Nel 2026 molte star andranno a nozze: da Zendaya con Tom Holland a Taylor Swift con Travis Kelce, ecco i matrimoni evento

Il 2026 sarà l'anno dei matrimoni delle star, da Taylor Swift a Damiano David. E i loro wedding look come saranno? Noi siamo pronti a scommettere che…

