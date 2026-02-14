Taylor Swift e Travis Kelce hanno deciso di sposarsi nel 2026 dopo aver annunciato ufficialmente il loro impegno, rendendo noto il loro progetto attraverso post sui social. Anche Zendaya e Tom Holland si preparano a dire sì, dopo aver condiviso alcune foto di viaggio insieme, mentre Damiano David e Dove Cameron stanno pianificando il loro matrimonio, secondo alcune indiscrezioni. Questi eventi sono diventati protagonisti del gossip e attirano l’attenzione dei fan, desiderosi di scoprire i dettagli delle nozze. Con San Valentino alle porte, le coppie famose scelgono di rendere pubblico il loro amore attraverso segnali concreti e gesti significativi.

S an Valentino è alle porte, tempo di romanticismo e amore. E il 2026 sarà un anno di grandi matrimoni da star. Fiori d’arancio ovunque nei prossimi mesi per le celebrazioni di Taylor Swift, Miley Cyrus e Damiano David con Dove Cameron. Facciamo il punto di quello che sappiamo finora. Leggi anche › San Valentino, la dichiarazione perfetta per ogni segno zodiacale San Valentino 2026, i matrimoni delle star più attesi. C’è gran fermento matrimoniale questo 2026. Alcune delle coppie più celebri infatti convoleranno a giuste nozze e la curiosità inizia a salire per conoscere tutti i dettagli, tra abiti scelti, celebrazioni ed acconciature. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Taylor Swift e Travis Kelce, ma anche Zendaya con Tom Holland e Damiano David con Dove Cameron. Il 2026 sarà ricco di matrimoni celebri. I sei più attesi dell'anno, e tutto quello che finora sappiamo

Nel 2026 si prevede un intenso calendario di nozze tra celebrità di Hollywood, con nomi come Zendaya e Tom Holland, e Taylor Swift con Travis Kelce.

Nel 2026, i matrimoni delle star continueranno a suscitare interesse, con grandi nomi come Taylor Swift e Damiano David pronti a celebrare il loro giorno speciale.

