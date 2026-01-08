Chiudere i supermercati la domenica | proposta concreta supportata dai numeri

La proposta di chiudere i supermercati la domenica è supportata da dati concreti e necessita di un confronto approfondito. A Rimini, il 8 gennaio 2026, si evidenzia l'importanza di valutare attentamente questa possibilità, considerando gli aspetti economici, sociali e lavorativi. Un dibattito equilibrato può contribuire a definire politiche più sostenibili e attente alle esigenze di cittadini e imprese.

Rimini, 8 gennaio 2026 - "Sulle chiusure domenicali della Grande distribuzione organizzata è arrivato il momento di ragionare seriamente". A sostenerlo è Giammaria Zanzini, presidente di Confcommercio provincia di Rimini. "Con consumi delle famiglie sostanzialmente fermi, costi operativi in continuo aumento e margini ridotti - afferma -, valutare la chiusura domenicale dei supermercati è una scelta di buon senso. Non è una crociata, ma una proposta concreta, supportata dai numeri".

