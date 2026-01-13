Rapina un uomo lo picchia lo getta sul Naviglio e poi estorce denaro a un avvocato | arrestato violento
Un uomo è stato arrestato dopo aver commesso una serie di reati violenti, tra cui una rapina, un'aggressione e un'estorsione a un avvocato. La sua condotta aggressiva ha provocato ferite e rischi per le vittime. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere, in attesa del processo, per garantire la sicurezza pubblica e approfondire le indagini.
Una persona capace di violenze brutali. Tanto che il giudice per le indagini preliminari ha deciso di tenerlo in carcere in attesa del processo. Ha 30 anni ed è originario del Marocco. L'ultima accusa nei suoi confronti è quella di estorsione, ma nel suo recente passato ha rapinato e picchiato un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Coppia resta tutta la notte nel centro commerciale, poi la lite e lui picchia e rapina un uomo: 16enne arrestato
Leggi anche: Sequestra un uomo minacciandolo con un'arma e lo obbliga a prelevare denaro al bancomat: arrestato
