Rapina un uomo lo picchia lo getta sul Naviglio e poi estorce denaro a un avvocato | arrestato violento

Un uomo è stato arrestato dopo aver commesso una serie di reati violenti, tra cui una rapina, un'aggressione e un'estorsione a un avvocato. La sua condotta aggressiva ha provocato ferite e rischi per le vittime. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere, in attesa del processo, per garantire la sicurezza pubblica e approfondire le indagini.

VALSUSA, UOMO ARRESTATO DOPO LA RAPINA AL CONCERTO https://www.valsusaoggi.it/valsusa-uomo-arrestato-dopo-la-rapina-al-concerto/ - facebook.com facebook

Chi è l'uomo accusato di aver commesso la rapina il 29 dicembre - La sua vita precedente al colpo in banca x.com

