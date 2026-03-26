Al Policlinico di Bari eseguito un trapianto di menisco da donatore | Prima volta al Sud

Al Policlinico di Bari è stato eseguito con successo un trapianto di menisco proveniente da donatore. La procedura, definita come la prima in questa regione, ha coinvolto tecniche chirurgiche avanzate e ha visto la partecipazione di un team specializzato. L’intervento rappresenta un risultato rilevante nel campo della chirurgia ortopedica e potrebbe offrire nuove possibilità di trattamento per i pazienti con gravi lesioni meniscali.

L'operazione ha riguardato una giovane judoka professionista, con una storia clinica complessa, già contrassegnata da precedenti interventi Un trapianto di menisco da donatore è stato eseguito con successo al Policlinico di Bari. La complessa procedura, effettuata "per la prima volta al Sud", apre a nuove opportunità terapeutiche per il trattamento delle lesioni meniscali gravi, in particolare in pazienti giovani e atleti. L'intervento è stato eseguito nell’unità operativa di Ortopedia, diretta dal prof. Giuseppe Solarino, dall’équipe composta dai chirurghi ortopedici Lorenzo Moretti e Danilo Cassano. L'operazione è stata... 🔗 Leggi su Baritoday.it

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