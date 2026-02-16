Aviazione | 2025 record di sicurezza ma il 2026 sfida crescita e transizione energetica

Nel 2025, l’aviazione ha registrato il suo anno più sicuro, con solo otto incidenti che hanno causato la perdita di 362 vite, su un totale di 38,9 milioni di voli e oltre 5 miliardi di passeggeri, grazie ai miglioramenti nelle tecnologie di sicurezza e ai controlli più rigorosi. Tuttavia, nel 2026, le compagnie aeree devono affrontare nuove sfide legate alla crescita del settore e alla transizione verso fonti di energia più sostenibili, con un incremento dei costi e la necessità di innovare i propri modelli di business.

Il 2025 si chiude con un'aviazione più sicura, ma il 2026 presenta sfide energetiche e di crescita. Il 2025 ha segnato un anno eccezionalmente sicuro per l'aviazione commerciale, con otto incidenti che hanno causato la perdita di 362 vite su un totale di 38,9 milioni di voli e 5 miliardi di passeggeri trasportati. Nonostante questo bilancio positivo, il settore si prepara ad affrontare nel 2026 sfide significative legate alla transizione energetica, alla manutenzione di flotte sempre più datate e alla crescente domanda di personale qualificato, in un contesto di espansione prevista del traffico aereo globale.