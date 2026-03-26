A Milano, il vento ha provocato la caduta di transenne e cartelli stradali, con raffiche che sono iniziate nella serata di mercoledì. Un temporale estivo ha accompagnato le raffiche, durato poco più di trenta minuti. Finora, non sono stati segnalati danni rilevanti o incidenti gravi legati alle condizioni atmosferiche. La situazione viene monitorata dalla polizia locale.

Sulla città e l'hinterland è attiva una allerta meteo codice arancione per vento forte. Palazzo Marino ha chiuso parchi e cimiteri Per il momento non ha causato grossi danni il vento a Milano. Le raffiche hanno iniziato a sferzare la città nella serata di mercoledì, accompagnate da un temporale tipicamente estivo che, tuttavia, è durato solo poco più di mezz’ora. La conta dei danni è limitata: è caduto qualche cartello stradale e qualche cesata da cantiere sulla circonvallazione all’altezza di piazza Carlo Stuparich. Il tutto, fortunatamente, senza causare feriti o danni. L’area è stata messa in sicurezza dalla polizia locale. Su Milano e hinterland, fino alle 21 di giovedì 26 marzo resterà attiva l’allerta meteo per vento forte (codice arancione, livello di pericolo tre su quattro) emessa dalla protezione civile della Lombardia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Transenne e cartelli stradali abbattuti: tutti i danni del vento a Milano

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