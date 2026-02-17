Salento sferzato dal vento | alberi abbattuti e danni diffusi a Lecce e provincia
Il forte vento ha colpito il Salento, provocando alberi caduti e danni diffusi a Lecce e nelle zone vicine. Le raffiche di vento hanno sradicato numerosi alberi lungo le strade principali, bloccando il traffico e creando disagi per i residenti. Le squadre di soccorso lavorano senza sosta per rimuovere i tronchi e mettere in sicurezza le aree colpite.
Allerta arancione nel Salento: strade chiuse, parchi sbarrati e decine di interventi per alberi abbattuti e infrastrutture danneggiate tra il capoluogo e le marine. Rischio allagamento a Torre Chianca LECCE – Il maltempo non dà tregua al Salento. Quella che era iniziata come un’allerta arancione per vento e gialla per temporali si è trasformata, nelle ultime ore, in una serie di criticità che stanno impegnando senza sosta i soccorsi. La polizia locale di Lecce ha tracciato un primo bilancio dei danni, e il quadro è complesso. Le raffiche hanno colpito duramente infrastrutture e vegetazione. Chiusa la ex strada provinciale Lecce–Frigole (tratto tra Borgo Piave e via dell’Assiolo) per un albero pericolante.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Raffiche di vento e mare in tempesta, il sud Salento sferzato dal maltempoLe condizioni meteorologiche nel sud Salento sono caratterizzate da raffiche di vento e mare in tempesta, che influenzano il paesaggio costiero della regione.
FORZA LECCE, DAL SALENTO, DA SUPERSANO Domani forti raffiche di Maestrale dalla Sardegna al #Salento. Tutto il Centro Sud sferzato dal Maestrale! Qualche scroscio al mattino, poi sereno. Sole potente al Nord e su gran parte del centro già facebook