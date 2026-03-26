Il 1° aprile alle 14.30 è stato programmato l'interrogatorio del conducente del tram 9 coinvolto nel deragliamento avvenuto il 27 febbraio in viale Vittorio Veneto a Milano. L'incidente ha provocato due vittime e il ferimento di numerosi passeggeri e passanti. Il conducente ha richiesto di essere ascoltato e sarà ascoltato in questa occasione.

Il 60enne è stato convocato in procura nei prossimi giorni. Secondo i suoi legali, continua a ribadire la tesi del malore Fissato per il 1° aprile alle 14.30 l'interrogatorio al conducente del tram 9 che lo scorso 27 febbraio è deragliato e si è schiantato contro un palazzo in viale Vittorio Veneto a Milano, causando la morte di due persone e il ferimento di decine tra passeggeri e passanti. È stato proprio il tranviere, nelle scorse ore, a chiedere di essere ascoltato dopo il primo interrogatorio in procura durante il quale il 60enne si era avvalso della facoltà di non rispondere perché “ancora sotto schock”. L'uomo, indagato per... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Tram deragliato a Milano, il conducente chiede di essere sentito: fissato l'interrogatorio

Articoli correlati

Tram deragliato a Milano, conducente chiede di non guidare più e di essere sentito dai pm per difendersiPietro Montemurro, il 60enne conducente del tram deragliato a Milano lo scorso 27 febbraio, ha chiesto formalmente di essere interrogato dai pm, dopo...

Tram deragliato a Milano, il conducente del 9 chiede di essere interrogatoL'uomo il 16 marzo era stato convocato in procura, ma si era avvalso della facoltà di non rispondere perché "ancora sotto shock" Il conducente del...

Altri aggiornamenti su Tram deragliato

Temi più discussi: Tram deragliato a Milano: procura indaga su telefonata a ridosso dell'incidente; Strage del tram 9, il giallo del cellulare: telefonata fino a 12 secondi prima dell'incidente; Tram deragliato a Milano, l'autista indagato non risponde al pm: È ancora sotto shock; Tram deragliato, 'il conducente era al telefono fino a 12 secondi prima'. L'Atm: 'Una violazione gravissima'.

Tram deragliato a Milano, il conducente chiede di essere interrogato dai pm. Non voglio più guidarePietro Montemurro ribadisce il malore e chiede all'Atm un lavoro d'ufficio: Non voglio più guidare dopo l'incidente con due morti ... ilfattoquotidiano.it

Tram deragliato, l’1 aprile l’interrogatorio del tramviere (che ribadisce di aver avuto un malore). Il nodo della scatola nera e dell’analisi sul cellulareIl conducente 60enne ha chiesto alle pm di poter fornire la propria versione dei fatti in merito all'incidente per cui ora è indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. La richiesta ... ilgiorno.it

Dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere perché “ancora sotto shock”, il conducente del tram deragliato a Milano ha chiesto di essere interrogato Cosa ha raccontato - facebook.com facebook

#TG2000 - #Tram deragliato a #Milano, conducente al telefono poco prima dell’incidente #20marzo #TV2000 x.com