tram deragliato a milano il conducente del 9 chiede di essere interrogato

Il conducente del tram che il 27 febbraio si è schiantato in viale Vittorio Veneto a Milano ha richiesto di essere ascoltato dagli investigatori. L'incidente ha causato disagi nel traffico cittadino e ha portato all'apertura di un'indagine per determinare le cause del deragliamento. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i dati provenienti dal veicolo coinvolto.

L'uomo il 16 marzo era stato convocato in procura, ma si era avvalso della facoltà di non rispondere perché "ancora sotto shock" Il conducente del tram che il 27 febbraio scorso è deragliato in viale Vittorio Veneto a Milano ha chiesto di essere interrogato. Pietro Montemurro, 60enne indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose, era stato convocato lo scorso 16 marzo in procura ma si era avvalso della facoltà di non rispondere perché “ancora sotto shock”. Ora, pare, torna sui suoi passi. In queste ore i legali del tranviere, Mirko Mazzali e Benedetto Tusa, hanno depositato un'istanza alle pm titolari del caso, Elisa Calanducci e Corinna Carrara, con richiesta di interrogatorio che non è ancora stato fissato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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