Il conducente del tram che si è ribaltato a Milano ha chiesto di non continuare a guidare e di essere ascoltato dai pubblici ministeri per fornire la sua versione dei fatti. In precedenza, l’uomo aveva scelto di non rispondere alle domande degli inquirenti. La vicenda riguarda un incidente che ha causato disagi e danni, portando le autorità a indagare sulle cause del deragliamento.

Pietro Montemurro, il 60enne conducente del tram deragliato a Milano lo scorso 27 febbraio, ha chiesto formalmente di essere interrogato dai pm, dopo aver inizialmente scelto di non rispondere perché ancora sotto shock. L’uomo si è inoltre rivolto all’azienda dei trasporti chiedendo di non tornare più alla guida e di essere collocato in altra funzione. Tram deragliato, il conducente chiede di essere ascoltato dai pm Il conducente del tram non vuole più guidare Tram deragliato a Milano, morti e feriti Tram deragliato, il conducente chiede di essere ascoltato dai pm Dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere durante la convocazione del 16 marzo, Montemurro ci ha ripensato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tram deragliato a Milano, conducente chiede di non guidare più e di essere sentito dai pm per difendersi

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