Un nuovo episodio di contestazione riguarda il progetto del tram a Bologna. Confabitare, l’associazione che rappresenta i proprietari immobiliari, ha depositato un esposto presso la stazione dei carabinieri della regione Emilia-Romagna, evidenziando una serie di problematiche relative ai lavori in corso e alla loro realizzazione. La questione riguarda aspetti legati alla sicurezza, alla qualità dei lavori e all’impatto sulla zona urbana.

Nuovo fronte di polemica sul tram di Bologna. L’associazione dei proprietari immobiliari Confabitare ha presentato un esposto alla legione carabinieri Emilia-Romagna – Stazione di Bologna, segnalando una serie di criticità legate ai cantieri in corso. Al centro del documento, corredato da rilievi tecnici e fotografie, ci sono dubbi su sicurezza, qualità esecutiva delle opere, impatto urbano e possibili ricadute economiche per la città. “Pretendiamo che i lavori del tram siano fatti bene, con trasparenza e che garantiscano sicurezza”, afferma Alberto Zanni. “I cittadini hanno il diritto di sapere come vengono spesi i fondi pubblici e di essere tutelati rispetto a rischi che riguardano il patrimonio storico e la sicurezza quotidiana”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Tram, Confabitare: “Dubbi su sicurezza, qualità dei lavori e impatto urbano”

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