Stadio di Prato | progetto da 15mila posti ma dubbi su costi e impatto urbano secondo esperti locali
La proposta di costruire un nuovo stadio a Prato, con una capienza di 15mila posti, ha scatenato molte discussioni tra i cittadini e gli esperti. La presidente dell’Ac Prato, Asmaa Gacem, ha annunciato il progetto, ma non sono mancate le preoccupazioni sui costi e sull’effetto che potrebbe avere sull’urbanistica della zona. La cittadinanza si divide tra chi sostiene lo sviluppo e chi teme i problemi che potrebbero derivare.
Il progetto per un nuovo stadio a Prato, annunciato dalla presidente dell’Ac Prato Asmaa Gacem, ha acceso un dibattito acceso in città. L’idea prevede due opzioni: un impianto da 15mila posti, concepito come un’opera di rilancio urbano e culturale, e una variante più contenuta da 5.500 posti. L’annuncio, avvenuto il 1° febbraio 2026, ha immediatamente coinvolto istituzioni, esperti, tifosi e cittadini, riportando al centro del dibattito la condizione degli impianti sportivi nella città toscana. Il Lungobisenzio, attuale sede della squadra, è da anni considerato insufficiente, sia per le infrastrutture che per la qualità dell’esperienza del tifoso. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Nuovo stadio del Prato. Vannucci: "15mila posti. Giusto pensare in grande”. Tutti i dubbi di Taiti
Il Comune di Prato ha presentato ufficialmente il progetto del nuovo stadio, che dovrebbe avere circa 15 mila posti.
Uno stadio da 15mila posti che richiama il tessile
Questa mattina è stato presentato il nuovo stadio di calcio che sorgerà in città.
