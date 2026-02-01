La proposta di costruire un nuovo stadio a Prato, con una capienza di 15mila posti, ha scatenato molte discussioni tra i cittadini e gli esperti. La presidente dell’Ac Prato, Asmaa Gacem, ha annunciato il progetto, ma non sono mancate le preoccupazioni sui costi e sull’effetto che potrebbe avere sull’urbanistica della zona. La cittadinanza si divide tra chi sostiene lo sviluppo e chi teme i problemi che potrebbero derivare.

Il progetto per un nuovo stadio a Prato, annunciato dalla presidente dell’Ac Prato Asmaa Gacem, ha acceso un dibattito acceso in città. L’idea prevede due opzioni: un impianto da 15mila posti, concepito come un’opera di rilancio urbano e culturale, e una variante più contenuta da 5.500 posti. L’annuncio, avvenuto il 1° febbraio 2026, ha immediatamente coinvolto istituzioni, esperti, tifosi e cittadini, riportando al centro del dibattito la condizione degli impianti sportivi nella città toscana. Il Lungobisenzio, attuale sede della squadra, è da anni considerato insufficiente, sia per le infrastrutture che per la qualità dell’esperienza del tifoso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stadio di Prato: progetto da 15mila posti, ma dubbi su costi e impatto urbano secondo esperti locali

Il Comune di Prato ha presentato ufficialmente il progetto del nuovo stadio, che dovrebbe avere circa 15 mila posti.

Questa mattina è stato presentato il nuovo stadio di calcio che sorgerà in città.

