Il conducente del tram coinvolto nel deragliamento avvenuto a Milano il 1° aprile ha richiesto di essere nuovamente ascoltato in tribunale. Nel primo interrogatorio, si era avvalso della facoltà di non rispondere, dichiarandosi sotto shock. L'interrogatorio è stato programmato per il primo aprile alle 14, con un nuovo confronto previsto con i magistrati.

A chiedere di essere nuovamente ascoltato è stato lo stesso Montemurro che, nel primo confronto in procura, si era avvalso della facoltà di non rispondere dichiarandosi ancora sotto shock È stato fissato per il 1° aprile alle 14.30 il nuovo interrogatorio di Pietro Montemurro, conducente del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Tram 9 Atm deragliato a Milano, il 1° aprile l'interrogatorio del conducente Pietro Montemurro: "Ha chiesto di essere sentito"

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Si stanno effettuando verifiche mirate, nelle indagini della procura di Milano e della polizia locale sul tram deragliato lo scorso 27 febbraio, su un contatto telefonico, una telefonata, tra il tranviere Pietro Montemurro, indagato per disastro ferroviario, omicidio e l x.com